Преследование автомобиля в Кедайняй: группа беглецов бежала, автомобиль загорелся

В 10 ч. полиция останавливала на ул. Й.Басанавичюса автомобиль Audi, однако его водитель не подчинился и не остановился.

На ул. Расос легковой автомобиль совершил ДТП, а потом загорелся. Из автомобиля выбежала группа молодых людей и бросилась бежать во дворы многоквартирных домов.

На место происшествия выехали врачи и пожарные-спасатели.

Представители Главного комиссариата полиции Каунасского округа информировал, что в среду, в 09.30 ч. пограничники сообщили, что в Кедайняйском районе, на дороге Паневежис–Аристава–Ситкунай, в автомобиле Audi вероятно, везут нелегальных мигрантов.

Полиция останавливала автомобиль, однако его водитель не подчинился и пытался скрыться.