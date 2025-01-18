Преследование авто в неменчинских лесах – внедорожник врезался в деревья

Полиция преследовала нарушителя в Вильнюсском районе, в окрестностях Неменчине.
Информацию о нетрезвом водители полиция получила в 16 ч.
В указанное место выехала полиция. Стражи порядка заметили внедорожник и стали его останавливать, но водитель не подчинился.
Беглец свернул в лес на ул. Гелос. Вскоре он понял, что сбежать ему не удастся, внедорожник съехал с дороги и поехал по лесу. Преследование закончилось, когда Land Rover врезался в дерево и повис на бревне.
Водитель вышел из него и скрылся. Полиция выявила владельца авто и отправила экипаж к нему домой.
Когда беглец узнал, что дома его ждет полиция, он вернулся к внедорожнику, где его ждали сотрудники Дорожной полиции. Водитель был пьян - 1,31 промилле, через 15 минут – 1,25 промилле.