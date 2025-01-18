2025.01.18 07:04

Преследование авто в неменчинских лесах – внедорожник врезался в деревья

 
Bėglio „Land Rover“ rėžėsi į medį ir pakibo ant rąsto
Bėglio „Land Rover“ rėžėsi į medį ir pakibo ant rąsto
ФОТО: Delfi

В пятницу во второй половине дня в полицию сообщили, что из магазина вышел пьяный мужчина и сел за руль автомобиля. Вскоре полиция заметила внедорожник нарушителя. Водитель пытался уехать от полиции по лесам, но потом врезался в дерево.

Полиция преследовала нарушителя в Вильнюсском районе, в окрестностях Неменчине.

Информацию о нетрезвом водители полиция получила в 16 ч.

В указанное место выехала полиция. Стражи порядка заметили внедорожник и стали его останавливать, но водитель не подчинился.

Беглец свернул в лес на ул. Гелос. Вскоре он понял, что сбежать ему не удастся, внедорожник съехал с дороги и поехал по лесу. Преследование закончилось, когда Land Rover врезался в дерево и повис на бревне.

Водитель вышел из него и скрылся. Полиция выявила владельца авто и отправила экипаж к нему домой.

Когда беглец узнал, что дома его ждет полиция, он вернулся к внедорожнику, где его ждали сотрудники Дорожной полиции. Водитель был пьян - 1,31 промилле, через 15 минут – 1,25 промилле.

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