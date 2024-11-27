2024.11.27 12:37

Прекращено предварительное расследование дела о пожаре в жилом доме в Виршулишкес

 
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
ELTA
Tragiškas gaisras daugiabutyje Vilniuje
Tragiškas gaisras daugiabutyje Vilniuje
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры принял решение о прекращении предварительного расследования дела о пожаре, произошедшего в многоквартирном доме в столичном микрорайоне Виршулишкес в начале этого года, сообщили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, решение о прекращении расследования было принято после того, как было установлено, что единственный подозреваемый в возникновении пожара погиб во время пожара, поэтому, согласно положениям УПК, дальнейшее уголовное производство не может быть продолжено, а предварительное расследование должно быть прекращено.

Предварительное расследование по факту причинения порчи чужому имуществу общественно опасным способом было начато 2 января этого года, когда в одной из квартир многоквартирного дома на улице Виршулишкю в столице произошел пожар и взрыв, после чего в пяти соседних квартирах возник пожар.

В результате происшествия погибли мужчина (1949 г. р.) и мальчик (2016 г. р.).

Как сообщили в прокуратуре, по версии следствия виновником пожара и последовавшего сразу за ним взрыва в многоквартирном доме стал погибший во время пожара мужчина (1949 г. р.), который проживал в одной из квартир. После взрыва в его квартире загорелись легковоспламеняющиеся материалы – бензин и дизельное топливо.

Сообщается, что пламя быстро распространилось на другие близлежащие квартиры. Во время взрыва были деформированы стены, перегородки и перекрытия жилого дома.

„В ходе предварительного расследования установлено, что никаких объективных фактических данных, которые позволили бы обосновать предположение о том, что пожар возник по независящим от лица причинам – неисправности газовой системы, установленной в многоквартирном доме, или электроприборов в квартире, или тому подобное, получено не было –следовательно, событие нельзя считать несчастным случаем“, – говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Прокуратура указывает, что после изучения и оценки всех данных, собранных в ходе досудебного расследования, – показаний свидетелей, данных, зафиксированных в протоколах осмотра места происшествия, предметов, иных объектов – после проведения исследований, требующих специальных знаний, и выводов специалистов и экспертов, можно сделать вывод, что пожар в квартире в многоквартирном доме возник в результате действий самого собственника квартиры и единственного ее жильца, которые привели к гибели самого собственника квартиры и малолетнего мальчика, которого после взрыва придавило стеной квартиры, граничащей с квартирой подозреваемого, и к порче чужого имущества общеопасным способом.

„По имеющимся данным следствия, опасные и преступные действия собственника квартиры определялись его психическим состоянием – хроническим психическим расстройством, обострившимся после смерти его жены“, – сообщили в прокуратуре.

Потерпевшими по делу признаны 45 человек.

Решение Вильнюсской окружной прокуратуры о прекращении предварительного расследования может быть обжаловано вышестоящему прокурору.

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