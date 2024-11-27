Прекращено предварительное расследование дела о пожаре в жилом доме в Виршулишкес

По данным прокуратуры, решение о прекращении расследования было принято после того, как было установлено, что единственный подозреваемый в возникновении пожара погиб во время пожара, поэтому, согласно положениям УПК, дальнейшее уголовное производство не может быть продолжено, а предварительное расследование должно быть прекращено.
Предварительное расследование по факту причинения порчи чужому имуществу общественно опасным способом было начато 2 января этого года, когда в одной из квартир многоквартирного дома на улице Виршулишкю в столице произошел пожар и взрыв, после чего в пяти соседних квартирах возник пожар.
Как сообщили в прокуратуре, по версии следствия виновником пожара и последовавшего сразу за ним взрыва в многоквартирном доме стал погибший во время пожара мужчина (1949 г. р.), который проживал в одной из квартир. После взрыва в его квартире загорелись легковоспламеняющиеся материалы – бензин и дизельное топливо.
Сообщается, что пламя быстро распространилось на другие близлежащие квартиры. Во время взрыва были деформированы стены, перегородки и перекрытия жилого дома.
„В ходе предварительного расследования установлено, что никаких объективных фактических данных, которые позволили бы обосновать предположение о том, что пожар возник по независящим от лица причинам – неисправности газовой системы, установленной в многоквартирном доме, или электроприборов в квартире, или тому подобное, получено не было –следовательно, событие нельзя считать несчастным случаем“, – говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Прокуратура указывает, что после изучения и оценки всех данных, собранных в ходе досудебного расследования, – показаний свидетелей, данных, зафиксированных в протоколах осмотра места происшествия, предметов, иных объектов – после проведения исследований, требующих специальных знаний, и выводов специалистов и экспертов, можно сделать вывод, что пожар в квартире в многоквартирном доме возник в результате действий самого собственника квартиры и единственного ее жильца, которые привели к гибели самого собственника квартиры и малолетнего мальчика, которого после взрыва придавило стеной квартиры, граничащей с квартирой подозреваемого, и к порче чужого имущества общеопасным способом.
„По имеющимся данным следствия, опасные и преступные действия собственника квартиры определялись его психическим состоянием – хроническим психическим расстройством, обострившимся после смерти его жены“, – сообщили в прокуратуре.
Потерпевшими по делу признаны 45 человек.
Решение Вильнюсской окружной прокуратуры о прекращении предварительного расследования может быть обжаловано вышестоящему прокурору.