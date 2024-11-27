Прекращено предварительное расследование дела о пожаре в жилом доме в Виршулишкес

„В ходе предварительного расследования установлено, что никаких объективных фактических данных, которые позволили бы обосновать предположение о том, что пожар возник по независящим от лица причинам – неисправности газовой системы, установленной в многоквартирном доме, или электроприборов в квартире, или тому подобное, получено не было –следовательно, событие нельзя считать несчастным случаем“, – говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Прокуратура указывает, что после изучения и оценки всех данных, собранных в ходе досудебного расследования, – показаний свидетелей, данных, зафиксированных в протоколах осмотра места происшествия, предметов, иных объектов – после проведения исследований, требующих специальных знаний, и выводов специалистов и экспертов, можно сделать вывод, что пожар в квартире в многоквартирном доме возник в результате действий самого собственника квартиры и единственного ее жильца, которые привели к гибели самого собственника квартиры и малолетнего мальчика, которого после взрыва придавило стеной квартиры, граничащей с квартирой подозреваемого, и к порче чужого имущества общеопасным способом.