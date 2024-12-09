Предварительные данные: диверсия и теракт исключены в расследовании авиакатастрофы в Вильнюсе

„Мы изучаем все разговоры как авиадиспетчеров, так и пилотов. В отчете мы уточним, проанализируем и подготовим некоторые заключения по этому вопросу“, – сказал Л. Науйокайтис.

В понедельник прокуратура сообщила о начале работ по изучению данных бортовых самописцев самолета, разбившегося в столице, то есть информацию бортовых самописцев с данными полета и разговоров экипажа в кабине пилотов. Расшифровка данных этих бортовых самописцев проводилась в Германии, в лаборатории бортовых самописцев и авионики.

„С самими самописцами мы еще работаем, потому что их нужно синхронизировать друг с другом. Если нет времени, „привязанного“ к нашему времени, их нужно „связать“ друг к другу, „привязать“ к глобальному координированному времени только через запись поставщика авиауслуг, поставщика навигационных услуг. Также нам нужно идентифицировать пилотов, кто что говорит, а также перевести, потому что они разговаривали по-испански“, – рассказал собеседник.