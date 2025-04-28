Представитель пожарных: пожар на заводе по переработке отходов Energesman ликвидирован

„Пожар был потушен в 13.44 час.“, - сообщил Н. Статкус на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник в Вильнюсском городском самоуправлении.
По его словам, в настоящее время на месте пожара работают пять пожарных машин, тлеющий мусор заливается водой.
„Работы займут некоторое время, но никакой опасности для жителей нет“, - сказал Н. Статкус.
В воскресенье, в 7.49 час. поступило сообщение о пожаре на мусороперерабатывающем заводе, расположенном в столичном районе Гарюнай на улице Йочёню. Когда прибыли пожарные, мусор на территории завода Energesman горел открытым пламенем. Людей в здании не было.
Сотрудники правоохранительных органов начали досудебное расследование по факту крупного пожара на предприятии по сортировке отходов Energesman в Гарюнае. Расследование начато в связи с нарушением правил охраны окружающей среды или природопользования, а также содержания или эксплуатации сооружений, в которых используются или хранятся опасные материалы, либо в которых размещено потенциально опасное оборудование или осуществляется опасная деятельность.