Представитель пожарных: пожар на заводе по переработке отходов Energesman ликвидирован

„Пожар был потушен в 13.44 час.“, - сообщил Н. Статкус на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник в Вильнюсском городском самоуправлении.

По его словам, в настоящее время на месте пожара работают пять пожарных машин, тлеющий мусор заливается водой.

„Работы займут некоторое время, но никакой опасности для жителей нет“, - сказал Н. Статкус.

В воскресенье, в 7.49 час. поступило сообщение о пожаре на мусороперерабатывающем заводе, расположенном в столичном районе Гарюнай на улице Йочёню. Когда прибыли пожарные, мусор на территории завода Energesman горел открытым пламенем. Людей в здании не было.