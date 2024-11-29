Представитель полиции: на месте крушения самолета были задержаны посторонние люди

„На месте инцидента проходил вывоз обломков“, – информировал Гагас. „На территории находились огромные части самолета – кабина, или кокпит, часть багажного отделения. Части, которые не были сломаны, повреждены, большие фрагменты самолета. Для их вывоза требовалась помощь крана“, - сказал он.

Место инцидента Гагас назвал сложным, поскольку оно находится рядом с аэропортом.

„Там часто садятся самолеты, для того, чтобы поднять стрелу крана на необходимую высоту, надо было согласовывать работы с ответственными учреждениями, чтобы не помешать садящимся и взлетающим самолетам“, – сказал Гагас. – Это осложняло работы, они не проходили так быстро, как хотелось“.