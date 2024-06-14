Представитель компании давал взятки врачам и получил штраф в 6000 евро

Поскольку по данному отдельному уголовному делу было собрано достаточно данных для обоснования предъявленных Г.Д. обвинений, а также после того, как она призналась в инкриминируемых преступных деяниях, уголовное дело было завершено с вынесением приговора суда по уголовному делу. По итогам этого масштабного расследования уже вынесено 5 постановлений суда и 2 приговора суда. Всего осужденным назначен штраф на сумму более 145 тыс. евро, у них конфисковано более 30 тыс. евро.