2025.03.04 10:01

Предприятие в Вильнюсе перевело мошенникам 102 000 евро

 
Melo detektorius: socialiniuose tinkluose siaučiantys sukčiai ir panika dėl pasikeitimų bankomatuose
Melo detektorius: socialiniuose tinkluose siaučiantys sukčiai ir panika dėl pasikeitimų bankomatuose

Одно из предприятий в Вильнюсе понесло огромные убытки – лишилось 102 000 евро.

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник около 10.24 час., в Вильнюсе, предприятие для плановой закупки производственных машин осуществило перевод на поддельный банковский счет, который был получен с поддельного адреса электронной почты.

Начато предварительное расследование по факту мошенничества.

Приобретение имущества в особо крупном размере путем обмана в своих корыстных целях или в интересах третьих лиц, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до восьми лет.

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