Предприятие в Вильнюсе перевело мошенникам 102 000 евро

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник около 10.24 час., в Вильнюсе, предприятие для плановой закупки производственных машин осуществило перевод на поддельный банковский счет, который был получен с поддельного адреса электронной почты.
Начато предварительное расследование по факту мошенничества.
Приобретение имущества в особо крупном размере путем обмана в своих корыстных целях или в интересах третьих лиц, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до восьми лет.
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