2024.05.23 10:08

Предприниматели из Мажейкяя скрыли налоги почти на 77 000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Metų seklys: grožio paslaugų industriją nuo mokesčių dangstė medicininėmis paslaugomis
Metų seklys: grožio paslaugų industriją nuo mokesčių dangstė medicininėmis paslaugomis
ФОТО: Policija

Тельшяйский районный суд осудил жителей Мажейкяя за организацию махинаций с бухгалтерским учетом предприятия. Трое мужчин и два юридических лица должны будут возместить госбюджету почти 77 тыс. евро.

Как сообщили в прокуратуре, досудебное расследование проведено по делу о финансовых операциях двух ЗАО за 2019 г. Сотрудники СРФП установили, что во избежание уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при оптовой торговле газом бухгалтерский учет этих компаний велся с искажением и фальсификацией данных.

По версии следствия, таким образом житель Мажейкяя С. Р., действуя в группе сообщников – жителей того же города М. Ж. и Э. Ш., – обманным путем уклонился от уплаты материального обязательства в крупном размере – налога НДС в размере 76 990 евро в государственный бюджет.

На прошлой неделе Тельшяйский районный суд признал С. Р. виновным в махинациях с бухгалтерским учетом и мошенничестве и оштрафовал его на 30 тыс. евро.

М. Ж. осужден за махинации с бухгалтерским учетом, мошенничество и незаконную деятельность юридического лица. По совокупности приговоров его приговорили к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы. Э. Ш. за те же деяния оштрафован на 15 тыс. евро.

Суд также признал виновными и оба юридических лица. Одна компания за махинации с бухгалтерским учетом и мошенничество была оштрафована на 40 тыс. евро, а вторая компания, признанная виновной в махинациях с бухгалтерским учетом, была оштрафована на 15 тыс. евро. Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде в течение 20 дней со дня его вынесения.

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