Предпраздничные поездки нетрезвых водителей в Литве: они врезались в машины и вылетали в кюветы

Как сообщили в полиции, в пятницу около 13.07 поступило сообщение о том, что в деревне Калнишкес Клайпедского района автомобиль съехал в кювет. У его водителя (1954 г.р.) установлен уровень алкоголя в крови 2,69 промилле.

В тот же день в 13.15. в Шяуляй, на ул. Тильжес пьяный (2,67 пром.) мужчина (1962 г.р.) за рулем автомобиля Citroen столкнулся с остановившимся на пешеходном переходе автомобилем VW Tiguan, за рулем которого находилась трезвая женщина (1961г.р.)

Также около 14.08 час. в Клайпеде на пр. Тайкос автомобиль Volkswagen, выезжая со стоянки, столкнулся с автомобилем Toyota, которым управляла женщина (1986 г.р.). У водителя (1961 г.р.) автомобиля Volkswagen установлен уровень алкоголя в крови 1, 87 промилле.

Сбежал из больницы

Около 16.10 час в деревне Рудайчяй Клайпедского района мужчина (1987 г.р.), управляя автомобилем Skoda, возможно, в нетрезвом виде, не выбрав безопасную скорость и при повороте налево вылетел с дороги в кювет и повредил скамейку на автобусной остановке.