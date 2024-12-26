"Праздничные" цифры шокируют: всего за один день поймали более 20 пьяных водителей

Около 14:00 в Вильнюсе, ул. Панярю за рулем автомобиля Opel находился пьяный мужчина (2005 г.р.) - 1,78 промилль.



Около 15:10, Шяуляйский район - полиция остановила Opel Corsa. За рулем находился мужчина 1995 года рождения (2,46 промилль). Мужчину задержали и заключили под стражу.



Около 16:00, Плунге, ул. Юзо Тумо-Вайжганто, остановлен водитель Volvo 1988 года рождения (2,07 промилль).



Почти через час, около 16:45, Аникщяй, ул. Трошкуну столкнулись VW Multivan и KIA Ceed. В результате аварии никто не пострадал. Автомобилем Kia Ceed управляла женщина (1991 года рождения) в состоянии алкогольного опьянения, с концентрацией алкоголя в крови 2,07 промилль.



Около 17:23, Вильнюсский район, Григайчай, внимание правоохранителей привлек мужчина (1969 года рождения), управлявший автомобилем Toyota. В ходе проверки у водителя было установлено наличие алкоголя в крови 2,67 промилль.



Буквально через пару минут - около 17:25 в селе Гегужинес Кайшядорского района остановили автомобиль Citroen, за рулем которого находился пьяный мужчина (1971 года рождения). У него установили ​​среднюю степень опьянения - 2,07 промилль.



Около 19:12, в Утене, женщина (1978 года рождения) управляла автомобилем Audi A6 в состоянии алкогольного опьянения (2,57 промилль).



Около 19:26, Зарасайский район, мужчина (1988 года рождения) в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем BMW. У водителя установлена степень опьянения - 1,95 промилль.



Около 21:00 в Алитусе на улице Науйойи для досмотра остановили автомобиль VW Passat, которым управлял пьяный мужчина (1998 года рождения) - 1,84 промилль.



Около 22:04 в Мариямполе, ул. Парко, женщина (1996 года рождения) в алкогольном опьянении, находясь за рулем автомобиля Chevrolet, врезалась в припаркованный VW. У водителя алкогольное опьянение составило - 2,65 промилль.



Около 22:15 в Йонаве, на улице Аукштайчю, за рулем Opel Vectra находился пьяный мужчина, не имевший водительских прав (1997 года рождения). У него установлена ​​средняя степень опьянения - 2,06 промилль.



В 22:40 в Радвилишкис, ул. Майронио, пьяный мужчина (2,15 промилль) (2004 года рождения) находился за рулем Volvo V40. Подозреваемый был задержан и взят под стражу.



Около 23:10 пьяный мужчина (1,56 промилль) (1997 года рождения) управлял автомобилем VW Sharan в Вильнюсе.



Около 23:21 полиция остановили пьяного мужчину (2003 года рождения), который управлял автомобилем VW Passat в Вевисе, ул. Кауно. По словам полицейских, мужчина был пьян (2,15 промилль).