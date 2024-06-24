Праздничная ночь в Вильнюсе: массовая драка, сбитый лошадью мотоцикл и тело молодого человека

С 18 ч. 23 июня до 5 ч. 24 июня поступило 295 вызовов, 90 из них были связаны с насилием и угрозой для жизни.
Полицию не раз вызывали из-за драк во время празднования Йонинес. Первое сообщение о массовой драке поступило в 22 ч. На помощь коллег вызвали полицейские Новой Вильни, поскольку ситуация там стала неконтролируемой. К приезду подкрепления главные драчуны разбежались, а у оставшихся не было претензий друг к другу.
Вскоре сообщили о драке во время Йонинес в Рудамине (Вильнюсский район). В 22.28 ч. информировали о драке около уличных туалетов в Электренай, к приезду полиции драчуны разбежались.
Не обошлось без драк и в Вильнюсе. На ул. Гяню в 23.56 ч. подрались около 20 человек, трое пострадали. К приезду полиции драка прекратилась. Пострадавшим помощь оказали врачи.
Дрались в минувшую ночь и у баров. В 2.24 ч. на ул. Вису Швянтую около бара Bukowski дрались пятеро молодых людей. Пострадавших полиция не нашла, а очевидцы рассказали, что драка произошла между гражданами Литвы и Беларуси, которые до приезда полиции разошлись.
В 2.51 ч. поступило сообщение об избитом у бара Mr. Pub на проспекте Гедиминаса мужчине. Звонивший сказал, что драчуны удалились, а его пострадавшему другу нужна помощь врачей.
Выяснилось, что нетрезвый мужчина приставал к другим, а поранил голосу, упав на тротуар. Врачи увезли его в больницу.
В 23 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Геросёс Вилтес на тротуаре лежит молодой человек, возможно, он выпал из окна. Вскоре позвонил мужчина и сказал, что из окна выпал его сын. Полиция выяснила, что из окна на 5 этаже выпал 20-летний молодой человек. Он скончался. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
О массовой драке в Растиненай сообщили в 23 ч., дрались 8 человек.
На месте происшествия около водоема полиция заметила компанию. Все они были пьяны, утверждали, что никакой драки не был. Однако позже женщина, ее муж и 16-летний сын рассказали о конфликте с соседом, но ни у кого не было претензий, поэтому полиция уехала, предварительно передав 16-летнего подростка соседке, поскольку его родители были пьяны (мать 2,04 промилле, отец 2,13 промилле).
Пьяного мужчину ждет административное наказание за то, что он послал полицейских на три буквы.
В 1.50 ч. женщина информировала, что ее избивает муж. На ул. Тайкос полицейских встретила пьяная женщина (2,84 промилле), показала разбросанные вещи и сказала, что это дело рук ее сожителя. Пьяный сожитель (2,05 промилле) уверял, что не трогал женщину. Обстоятельства происшествия выясняет полиция, мужчине пришлось покинуть дом своей сожительницы.
В 3 ч. женщина сообщила, что в Швенченском районе отец ребенка бил ее, душил и валял по земле. Сообщалось, что в доме есть 6-летний ребенок. Выяснилось, что оба участника конфликта пьяны: мужчина - 1,34 промилле, женщина – 0,99 промилле.
Женщина сказала, что муж во время конфликта несколько раз ударил ее по лицу, повалил на землю, душил, она, защищаясь, поцарапала ему лицо. Ребенок не видел драку, он спал в соседней комнате.
В 22.29 ч. полицию вызвали в деревню Тущяуляй. Звонивший сказал, что около озера Гела на людей напал незнакомый мужчина с топором в руках.
В праздничный вечер поступило сообщение о необычном ДТП. В 17.31 ч. мужчина сообщил, что его сын ехал на мотоцикле Yamaha, когда мотоцикл ногой пнула лошадь. Звонивший сказал, что девушка, которая ехала на лошади, оставила его сыну свой профиль на инстаграм и уехала.
По предварительным данным, мотоциклом управлял молодой человек 2007 г.р., на гравийной дороге лошадь испугалась мотоцикла и лягнула его. Мотоциклист не пострадал. Директор конюшни обещала связаться как с девушкой, которая ехала на лошади, так и с мотоциклистом.
В 23.31 ч. женщина сообщила, что на ул. Ригос, на стройке, на кран забрались двое пьяных мужчин. На место происшествия выехали полицейские и пожарные-спасатели. К их приезду мужчины сбежали.