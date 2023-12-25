Праздничная ночь в Вильнюсе: агрессивный мужчина с ножом и "спецназ", которого увезли в больницу

В полицию также позвонила женщина, которая информировала, что в деревне Медининкай был заблокирован ее автомобиль. Она сказала, что семеро мужчин не дают ей проехать и требуют предъявить документы.

После 22 ч. полиция и врачи получили более серьезные вызовы. Один человек информировал, что на окраине Вильнюса его другу угрожали топором. На месте происшествия полиция обнаружила пьяного мужчину. Выяснилось, что конфликт произошел во время пьянки. Нетрезвого мужчину увезла полиция, чтобы защитить его от возможной агрессии.

В начале дежурства полиция получала сообщения о шуме, конфликтах и насилии, были и вымышленные сообщения. В 20.30 ч. звонил недовольный нетрезвый мужчина, который заявил, что трое мужчин похитили девушку. Этот звонок вызвал подозрения – сам мужчина находился в Электренайском районе, а заявил, что 10-20 минут назад на ул. Соду, в Вильнюсе видел похищение девушки. Полиция все равно проверила информацию, в указанном месте не нашла ни пострадавшей, ни похитителей.

В праздничную ночь в Вильнюсе поступило 90 вызовов. Не все спали спокойно или мирно праздновали в кругу близких.

В соседнем доме также требовалась помощь полиции. Женщина сказала, что впустила в дом сожителя, который бил ее днем, поэтому снова нужна помощь. Звонившая рассказала, почему впустила сожителя – ей хотелось любви.

На ул. Жирмуну люди также не были настроены на мирное празднование. До полуночи по номеру 112 четыре раза звонила женщина, которая рассказала о конфликте и насилии. Полицейских встретила группа людей, у каждого из них была своя "правда". В результате нетрезвая (1,99 промилле) женщина решила никому не предъявлять претензии и осталась со своим нетрезвым (1,73 промилле) возлюбленном.

В 22.46 ч. на улицу Тайкос выезжала полиция и врачи. Звонила женщина, которая сказала, что ее нетрезвый сын (39 лет) крушит все в доме и бросается на нее с кулаками, женщина прибавила, что у него не все в порядке со здоровьем. На месте выяснилось, что не все так страшно – родители впустили сына в дом и поссорились с ним. Полиция выяснила, что мужчине запрещено контактировать с близкими из-за насилия, поэтому его выставили за дверь.

В праздничную ночь несколько женщин столкнулись с жестоким отношением со стороны близких.

Житель улицы Дукшту позвонил в полицию и сказал, что к нему в квартиру пришла женщина, которая рассказала, что ее избил муж. На одежде женщины была кровь, она сама жаловалась на боли в животе. Когда приехала скорая, выяснилось, что женщина была ранена ножом.

На дороге Родунёс также пострадала женщина, которую ножом ранил муж.

Были и вызовы на улицу Геологу. Сначала звонила женщина, которая сказала, что пьяный муж бегает с ножом, а дома - трое малолетних детей.

Вскоре после этого сообщили о вооруженном ножом мужчине, который бегает по улице Геологу и нападает на людей.

Когда на место происшествия приехала полиция, она нашла мужчину без ножа, он лежал на земле. Мужчина вел себя агрессивно, бил двери в полицейском автомобиле, бранился. Позже он стал угрожать полиции. Во время выяснения обстоятельств был найден мачете, с которым перед этим бегал мужчина.