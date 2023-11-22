Правоохрана расследует дело об отмывании денег: обнаружены 700 000 евро

Чтобы собрать как можно больше доказательств, около 100 сотрудников СРФП с сотрудниками "Арас" и криминалистами таможни провели 25 обысков в Каунасе, Вильнюсе, Клайпеде, Мажейкяй, Мариямполе, в домах и автомобилях, в сараях, на рабочих местах, в производственных помещениях. Во время обысков были найдены тайники и спрятанные в них больше 700 000 евро наличными. Обнаружены также инвестиционные слитки золота (1 кг) стоимостью больше 60 000 евро, ювелирные изделия, роскошные часы и т.д. Общая стоимость обнаруженного имущества может составлять около 100 000 евро.