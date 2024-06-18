Пожилой мужчина лишился более 45 000 евро – инвестировал "в криптовалюту"

В понедельник, 9.23 ч. в Главный комиссариат полиции Утенской области обратился 74-летний мужчина с заявлением.
По словам потерпевшего, в период с конца апреля по 24 мая ему на телефон звонил мужчина и предлагал инвестировать в криптовалюту, в результате чего потерпевший лишился крупной суммы денег.
Полиция собрала материалы о мошенничестве.
Сотрудники полиции призывают жителей не терять бдительность и внимательность. По словам полицейских, мошенники могут предлагать инвестировать куда угодно, зачастую предлагая большую и быструю прибыль без всякого риска.
„Это сразу должно насторожить. Инвестирование всегда сопряжено с риском потери части или даже всех ваших средств, и ни один настоящий инвестор или консультант по инвестициям никогда не предложит гарантированную прибыль“, — заявили в полиции.
Полицейские обращают внимание, что мошенники обычно общаются на иностранных языках, номер телефона, с которого звонит „консультант“, может начинаться с кода иностранного государства, а звонящие обычно пытаются заставить человека раскрыть как можно больше личной информации.