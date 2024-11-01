Пожарные за минувшие сутки 8 раз выезжали убирать упавшие деревья

Как сообщили Elta, в отделе координации ситуации Департамента противопожарной безопасности и спасения Литвы (PAGD) до 6 часов утра пятницы по всей Литве получено 8 сообщений об упавших деревьях или сломанных ветках. Больше всего сообщений поступило из Клайпедского и Таурагского уездов. Как сообщает PAGD, в четверг в 21.30 поступило сообщение о том, что автомобиль Toyota Rav 4 врезался в упавшее дерево в Каунасском районе, на аллее Видунаса. Дерево спилили и убрали с проезжей части, дорога очищена.
Ночью в пятницу, в 4.16 утра, поступило сообщение о том, что на трассе А1 в деревне Сельнерава Каунасского района упало дерево. Как сообщили, поврежден тяжелый грузовик Iveco. Дерево спилили и убрали с проезжей части, дорога очищена.
По данным PAGD, в пятницу в 5.46 поступило сообщение, что дерево упало на дорогу в Каунасском районе, в деревне Ромайняй. Выяснилось, что упало два дерева, которые спилили и убрали с дороги, а проезжую часть очистили.
В пятницу в 6.12 поступило сообщение о том, что в Пренайском районе, в деревне Чюдишкяй, на улице Сенойи Малуно, на дороге упало дерево и проехать невозможно. Дерево срубили и убрали с проезжей части.
Синоптики сообщают, что 1 ноября порывы ветра юго-западного, западного направления, сменяющиеся на северо-западное направление, во многих местах Литвы достигнут 18-23 м/с, на побережье - до 26 м/с.
2 ноября порывы северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с, местами до 24 м/с.