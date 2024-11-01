Пожарные за минувшие сутки 8 раз выезжали убирать упавшие деревья

Как сообщили Elta, в отделе координации ситуации Департамента противопожарной безопасности и спасения Литвы (PAGD) до 6 часов утра пятницы по всей Литве получено 8 сообщений об упавших деревьях или сломанных ветках. Больше всего сообщений поступило из Клайпедского и Таурагского уездов. Как сообщает PAGD, в четверг в 21.30 поступило сообщение о том, что автомобиль Toyota Rav 4 врезался в упавшее дерево в Каунасском районе, на аллее Видунаса. Дерево спилили и убрали с проезжей части, дорога очищена.