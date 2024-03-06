Пожарные-спасатели тушат пожар в Вилкишкском поместье

Информация о пожаре поступила в среду, в 9.55 ч. по номеру 112. Сообщалось, что в деревне Вилькишкес, на улице Парко, открытым пламенем горит здание.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что горит 3-этажное деревянное здание - Вилкишкское поместье.

По предварительным данным, из горящего здания успели выйти два человека, они не пострадали.

Сообщается о том, что горит мансарда и крыша поместья.