Пожарные-спасатели тушат пожар в Вилкишкском поместье

Информация о пожаре поступила в среду, в 9.55 ч. по номеру 112. Сообщалось, что в деревне Вилькишкес, на улице Парко, открытым пламенем горит здание.
Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что горит 3-этажное деревянное здание - Вилкишкское поместье.
По предварительным данным, из горящего здания успели выйти два человека, они не пострадали.
Сообщается о том, что горит мансарда и крыша поместья.
На месте происшествия работают 7 автоцистерн, автолестница.
Оставить комментарий Читать комментарии