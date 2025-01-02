Пожарные-спасатели: сильный ветер валит деревья, повреждены 5 автомобилей

Первое сообщение о падении дерева на автомобиль поступило в 5.21 ч. в Кельмесском районе, в деревне Толейкяй, на ул. Луокес. Дерево упало на автомобиль VW. Дерево убрали пожарные-спасатели.

В 6.30 ч. поступило сообщение о том, что в Шакяй, на ул. им. В.Кудирки упали два дерева. Они завалили четыре автомобиля: два VW Golf, Ford Mondeo и Audi. Пожарные-спасатели распилили деревья и убрали их.

По данным представителя Департамента пожарной безопасности и спасения Эдиты Зданявичене, больше всего вызовов поступало в связи с упавшими на проезжую часть деревьями в западной и северной части Литвы.