2025.01.02 16:44

Пожарные-спасатели: сильный ветер валит деревья, повреждены 5 автомобилей

 
Asociatyvi nuotr. / Ant automobilio užgriuvo medis
Asociatyvi nuotr. / Ant automobilio užgriuvo medis
ФОТО: Panevėžio VPK | Delfi

С самого утра 2 января пожарные-спасатели 40 раз выезжали, чтобы убрать поваленные деревья. До 15 ч. были повреждены 5 автомобилей.

Первое сообщение о падении дерева на автомобиль поступило в 5.21 ч. в Кельмесском районе, в деревне Толейкяй, на ул. Луокес. Дерево упало на автомобиль VW. Дерево убрали пожарные-спасатели.

В 6.30 ч. поступило сообщение о том, что в Шакяй, на ул. им. В.Кудирки упали два дерева. Они завалили четыре автомобиля: два VW Golf, Ford Mondeo и Audi. Пожарные-спасатели распилили деревья и убрали их.

По данным представителя Департамента пожарной безопасности и спасения Эдиты Зданявичене, больше всего вызовов поступало в связи с упавшими на проезжую часть деревьями в западной и северной части Литвы.

Klaipėdos paplūdimiai информировала, что на пляже в Мелнраге I море вымуыло песок из-под смотровой площадки, заходить на площадку опасно.

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