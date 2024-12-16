2024.12.16 09:24

Пожарные получили 60 сообщений о поваленных деревьях, повреждены два автомобиля

 
Į Trakų rajoną iškviestos visos tarnybos: pranešta, kad per avariją prispausti žmonės
Į Trakų rajoną iškviestos visos tarnybos: pranešta, kad per avariją prispausti žmonės
ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis

В понедельник пожарные по всей Литве получили более 60 звонков о поваленных деревьях.

На данный момент пожарные интенсивно работают в западной и северо-западной части Литвы, убирают упавшие на дорогу деревья.

По предварительным данным, упавшие деревья повредили два автомобиля, сообщили в Департаменте пожарной охраны и спасения. В результате инцидентов никто из жителей не пострадал.

Nuversta girlianda Klaipėdoje

В Клайпеде на пересечении улиц Липкю и Прамонес была сорвана рождественская гирлянда длиной около 9 метров, она перегородила проезжую часть. Пожарные также отправляются на вызовы по поводу опасно повисших рекламных щитов.

По данным ESO, около 15 тыс. 484 потребителей остаются без электричества.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии