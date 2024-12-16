Пожарные получили 60 сообщений о поваленных деревьях, повреждены два автомобиля

На данный момент пожарные интенсивно работают в западной и северо-западной части Литвы, убирают упавшие на дорогу деревья.

По предварительным данным, упавшие деревья повредили два автомобиля, сообщили в Департаменте пожарной охраны и спасения. В результате инцидентов никто из жителей не пострадал.

В Клайпеде на пересечении улиц Липкю и Прамонес была сорвана рождественская гирлянда длиной около 9 метров, она перегородила проезжую часть. Пожарные также отправляются на вызовы по поводу опасно повисших рекламных щитов.