Пожар в столичном микрорайоне Жирмунай: горит квартира

Как сообщили в Едином центре помощи, информация о возгорании поступила на номер экстренной помощи 112 около 9.48 час. По предварительным данным, горит квартира на улице Минтес.
На место пожара были направлены пожарно-спасательные расчеты Вильнюсского управления.
Информация о происшествии была передана в Вильнюсскую областную станцию скорой медицинской помощи и в Главный комиссариат полиции Вильнюсской области.
Как сообщила Elta представитель Департамента противопожарной охраны и спасения Эдита Зданявичене, когда на место прибыли пожарные, из квартиры шел дым.
„Проводится эвакуация людей. Из дома уже вывели 10 человек“, – сказала Э. Зданявичене.
По предварительным данным, пожар не распространился, работы по тушению ведутся в одной квартире.
Информации о пострадавших нет.