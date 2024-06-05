Пожар в Паневежисе: из общежитиия эвакуированы 20 человек

В 0.05 час. на номер экстренной службы 112 Единого центра помощи поступил звонок о том, что на улице Мариёну в Паневежисе открытым пламенем горит квартира, внутри могут находиться люди.

"Когда приехали пожарные, на втором этаже открытым пламенем горел коридор, помещения были сильно задымлены. Обгорели двери 16 квартир, из одной квартиры на втором этаже пожарные эвакуировали женщину. Она была госпитализирована, вторую женщину со второго этажа спустили по автолестнице", – рассказала представитель Департамента противопожарной охраны и спасения Эдита Зданявичене.