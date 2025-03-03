Пожар в многоквартирном доме в Клайпеде: двор заставлен автомобилями, пожар тушили огнетушителями

В воскресенье утром, в 4.18 час. поступило сообщение о пожаре на балконе девятиэтажного жилого дома в спальном районе Клайпеды, на улице Дебрецено.
Прибывшие пожарные увидели пожар на балконе восьмого этажа.
Выяснилось, что двор заставлен автомобилями – подъезд к зданию пожарным машинам был заблокирован.
„Подъезда не было, потому что он был заставлен автомобилями жильцов. Когда на место прибыли первые пожарные, то они увидели, что на прокладку магистральной линии потребуется время. Поэтому было принято решение эвакуировать людей с балкона и тушить пожар огнетушителями. На наших пожарных машинах мы возим 6-килограммовые огнетушители, часто используем их для тушения электрощитовых на лестничных клетках. При содействии полиции автомобиль одного жильца оттащили, чтобы с другой стороны могла подъехать автолестница“, – рассказал агентству Elta Ауримас Забурас, старший специалист отдела командования силами Клайпедского пожарно-спасательного управления.
Руководитель спасательных работ вызвал на место еще две автоцистерны – всего работали 4 автоцистерны и автолестницы.
„Тогда двое наших сотрудников отправились на 8-й этаж для проведения эвакуации – из горящей квартиры были эвакуированы два человека. Около 20 человек были эвакуированы сотрудниками полиции и пожарными. Через 4 часа 30 минут пожар был локализован. Для ликвидации уже применялось тушение снаружи. Пожар не распространился, был вовремя замечен. Закончилось удачно, без больших потерь“, – сказал А. Забурас.
Во время пожара на балконе обгорела бытовая утварь, расплавилась рама стеклопакета, покрылась гарью фасадная сторона балкона.
Расплавилась пластиковая обшивка соседнего балкона, в квартире треснуло окно, сообщает Департамент пожарной охраны и спасения.
„Эта проблема существует уже давно –подъезд к многоквартирным домам, особенно в ночное время, очень затруднен, это усложняет нашу работу, особенно когда приходится использовать автоподъемник для эвакуации людей. Не всегда легко найти владельцев“, – говорит представитель пожарной охраны.