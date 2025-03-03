Пожар в многоквартирном доме в Клайпеде: двор заставлен автомобилями, пожар тушили огнетушителями

„Подъезда не было, потому что он был заставлен автомобилями жильцов. Когда на место прибыли первые пожарные, то они увидели, что на прокладку магистральной линии потребуется время. Поэтому было принято решение эвакуировать людей с балкона и тушить пожар огнетушителями. На наших пожарных машинах мы возим 6-килограммовые огнетушители, часто используем их для тушения электрощитовых на лестничных клетках. При содействии полиции автомобиль одного жильца оттащили, чтобы с другой стороны могла подъехать автолестница“, – рассказал агентству Elta Ауримас Забурас, старший специалист отдела командования силами Клайпедского пожарно-спасательного управления.