Пожар в Медининкай – горит контрольно-пропускной пункт

Информация о пожаре по номеру 112 поступила 18 апреля, в 2.40 ч. Сообщалось, что в деревне Медининкай, на ул. Пасенечу, 26, на КПП открытым пламенем горит кирпичное здание.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели.

Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения Саулюс Жилинскас информировал, что на место происшествия выехали 8 автоцистерн, два подъемника и автомобиль штаба.

Горит чердак двухэтажного кирпичного здания длиной 80 и шириной 20 м. Пожарные разбирают конструкции, тушат пожар.

В четверг утром дежурный пожарных-спасателей Витаутас Ражанскас сказал, что пожар еще не потушен.

"В ангаре Вильнюсской территориальной таможни начался пожар во время проверки автомобиля, сгорел автомобиль и ангар для проверки автомобилей, а также часть административного здания", – сказал он.