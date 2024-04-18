Пожар в Медининкай – горел контрольно-пропускной пункт

Пресс-секретарь Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис сообщил, что на КПП возобновлено движение из Литвы в Беларусь.

"Только что возобновлено движение транспорта через КПП, можно выехать с территории Литвы в Беларусь.

Из-за пожара в здании таможни въехать в Литву пока нельзя", – сказал Мишутис.

Представитель Таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене сказала Delfi, что источником возгорания была машина Porsche Cayenne, которую проверяли. В машине был обнаружен тайник с контрабандными сигаретами.

Пострадал таможенник - он отравился угарным газом.

Из-за пожара движение на этом КПП было временно остановлено, нельзя было выехать из Литвы и въехать в нее, сообщил агентству Elta пресс-секретарь Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.

"Пожар нанес немалый ущерб", – сказал он.