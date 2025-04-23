2025.04.23 14:44

Пожар в Лентварской начальной школе ликвидирован

 
Elta
ru.DELFI.lt

Пожар, вспыхнувший в Лентварской начальной школе в среду днем, ликвидирован. Выяснилось, что в кабинете горел компьютер и документы.

Поскольку сейчас время школьных каникул, детей в помещении не было, а работники школы покинули здание самостоятельно.

„В 13.35 ч. пожар был потушен, продолжаются завершающие работы, проветривание помещений. В 12.43 ч. пожарным сообщили, что в Лентварской начальной школе, на третьем этаже, горит класс, им сообщили, что люди покидают здание, а детей в школе нет. Когда пожарные прибыли, класс на третьем этаже горел открытым пламенем. Коридор на третьем этаже был охвачен дымом“, — рассказала агентству Elta представитель Департамента пожарной охраны и спасения Эдита Зданявичене.

В тушении пожара участвовали четыре автоцистерны и автолестница, в задымленных помещениях пожарные работали в дыхательных аппаратах. Тракайский районный муниципалитет сообщил в фейсбуке, что в результате пожара никто не пострадал.

Пожар произошел во время школьных каникул, поэтому детей в помещениях не было, а работники были эвакуированы.

„На данный момент очаги возгорания ликвидированы, проводится расследование для установления причин“, — сообщают в муниципалитете.

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