Пожар на заводе "Пласта" в Вильнюсе потушен

Дежурный оперативно-координационного отделения Департамента пожарной охраны и спасения сообщил, что сообщение о пожаре на проспекте Саванорю поступило в 16:15. По предварительным данным, загорелась крыша завода „Пласта“. На место происшествия были направлены семь автоцистерн и два автоподъемника.

После начала пожара жителям Вильнюса были разосланы SMS-предупреждения о возможном загрязнении воздуха. Власти рекомендовали ограничить пребывание на улице и плотно закрыть окна.

Национальный центр общественного здравоохранения (NVSC) предупредил, что дым от пожара может быть опасен для здоровья. „Жителям, проживающим ближе к очагу пожара, рекомендуется не выходить на улицу. Если вы находитесь дома — держите окна, двери и вентиляционные отверстия закрытыми. Владельцам частных домов с колодцами рекомендуется не использовать воду из них для питья или приготовления пищи“, — говорится в сообщении.