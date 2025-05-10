2025.05.10 20:39

Пожар на заводе "Пласта" в Вильнюсе потушен

 

В субботу стало известно о пожаре на предприятии в Вильнюсе — загорелась крыша завода. К вечеру пожар был потушен, никто из сотрудников компании не пострадал.

Дежурный оперативно-координационного отделения Департамента пожарной охраны и спасения сообщил, что сообщение о пожаре на проспекте Саванорю поступило в 16:15. По предварительным данным, загорелась крыша завода „Пласта“. На место происшествия были направлены семь автоцистерн и два автоподъемника.

После начала пожара жителям Вильнюса были разосланы SMS-предупреждения о возможном загрязнении воздуха. Власти рекомендовали ограничить пребывание на улице и плотно закрыть окна.

Национальный центр общественного здравоохранения (NVSC) предупредил, что дым от пожара может быть опасен для здоровья. „Жителям, проживающим ближе к очагу пожара, рекомендуется не выходить на улицу. Если вы находитесь дома — держите окна, двери и вентиляционные отверстия закрытыми. Владельцам частных домов с колодцами рекомендуется не использовать воду из них для питья или приготовления пищи“, — говорится в сообщении.

Пожар был локализован и потушен, пострадавших нет.

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