2024.09.11 10:35

Пожар на свалке в Лапес тушили девять часов

 
ELTA
ru.DELFI.lt

После того как во вторник пожарные тушили пожар в течение 9 часов на свалке в Лапес (Каунасский район), территория была засыпана пеплом и песком, сообщили в Департаменте пожарной безопасности и спасения (ДПБС).

Как сообщила представитель ДПБС Эдита Зданявичене, пожар на свалке был потушен во вторник в 16.12 ч.

„Во вторник в 19.53 ч. территорию разровняли бульдозером и засыпали пеплом и песком. Такая технология применяется при тушении таких пожаров, когда потушена большая площадь различных слоев, чтобы не допустить тления и горения в более глубоких слоях“, - указала Зданявичене.

По ее словам, во вторник до 20.45 ч. пожарные еще проводили финальные работы по тушению на свалке в Лапес и следили за тем, чтобы пожар не возобновился.

По данным ДПБС, во вторник примерно в 11 ч. на свалке в Лапес в Каунасском районе произошел пожар. Горящие отходы тушили многочисленные силы пожарных, огонь распространился на территорию в 1 гектар. Тушить пожар пожарным помогли три бульдозера, около 10 самосвалов и три автоцистерны компании, эксплуатирующей свалку.

В июле этого года на свалке в Лапес также вспыхнул пожар.

Каунасская региональная свалка неопасных отходов расположена на территории Каунасского районного самоуправления. Территория свалки занимает площадь 37,4 га.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии