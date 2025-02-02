Появились новые подробности аварии в Байсогале: пешеход погиб, водитель получил травмы

Об этом 1 февраля сообщил Департамент полиции. Около 19.50 в Радвилишкском районе, в поселке Байсогала, на ул. Мокиклос, автомобиль марки VW Passat сбил мужчину 1996 г.р. Выяснилось, что погибший лежал на дороге, когда его переехала машина. Авария произошла на неосвещенном участке дороги.