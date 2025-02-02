2025.02.02 11:48

Появились новые подробности аварии в Байсогале: пешеход погиб, водитель получил травмы

 
Policijos reidas
Policijos reidas
ФОТО: Orestas Gurevičius | Delfi

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло в Радвилишкском районе в субботу вечером.

Об этом 1 февраля сообщил Департамент полиции. Около 19.50 в Радвилишкском районе, в поселке Байсогала, на ул. Мокиклос, автомобиль марки VW Passat сбил мужчину 1996 г.р. Выяснилось, что погибший лежал на дороге, когда его переехала машина. Авария произошла на неосвещенном участке дороги.

В результате инцидента получила ранение и водитель автомобиля 2003 г.р. После оказания медицинской помощи она проходит лечение амбулаторно. По факту инцидента начато досудебное расследование.

В субботу полиция зафиксировала 32 дорожно-транспортных происшествия, 2 из которых произошли по вине пьяных водителей. 1 человек погиб, 5 получили ранения.

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