Повреждение подводного кабеля между Литвой и Швецией: открыто дело о терроризме

В ходе досудебного расследования, наряду со сбором существенных данных и установлением фактических обстоятельств, приведших к повреждению или разрыву подводных кабелей, будет также поставлена задача выяснить, были ли кабели повреждены умышленными действиями для достижения диверсионных или террористических целей, или констатированные повреждения произошли по каким-либо иным причинам, сообщает прокуратура.
Организовать и возглавить досудебное расследование поручено Департаменту по расследованию организованной преступности и коррупции.
ELTA напоминает, что телекоммуникационная компания Telia Lietuva в воскресенье сообщила о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией в Балтийском море.