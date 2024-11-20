Повреждение подводного кабеля между Литвой и Швецией: открыто дело о терроризме

В ходе досудебного расследования, наряду со сбором существенных данных и установлением фактических обстоятельств, приведших к повреждению или разрыву подводных кабелей, будет также поставлена задача выяснить, были ли кабели повреждены умышленными действиями для достижения диверсионных или террористических целей, или констатированные повреждения произошли по каким-либо иным причинам, сообщает прокуратура.