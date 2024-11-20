2024.11.20 10:29

Повреждение подводного кабеля между Литвой и Швецией: открыто дело о терроризме

 
Аустея Паулаускайте
ru.DELFI.lt
ELTA
Балтийское море
Балтийское море
ФОТО: Wolfgang Schmidt | dpa / Scanpix

Реагируя на повреждение телекоммуникационного кабеля между Литвой и Швецией, генеральный прокурор Нида Грунскене начала досудебное расследование возможного терроризма.

В ходе досудебного расследования, наряду со сбором существенных данных и установлением фактических обстоятельств, приведших к повреждению или разрыву подводных кабелей, будет также поставлена задача выяснить, были ли кабели повреждены умышленными действиями для достижения диверсионных или террористических целей, или констатированные повреждения произошли по каким-либо иным причинам, сообщает прокуратура.

Организовать и возглавить досудебное расследование поручено Департаменту по расследованию организованной преступности и коррупции.

ELTA напоминает, что телекоммуникационная компания Telia Lietuva в воскресенье сообщила о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией в Балтийском море.

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