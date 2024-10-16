2024.10.16 12:02

Поступило сообщение о пожаре в здании Министерства социальной защиты и труда

 
пожарные источник возгорания не обнаружили
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16 октября поступило сообщение о пожаре в здании Министерства социальной защиты и труда в Вильнюсе.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в 10.42 ч. сообщили, что в Вильнюсе, на ул. А.Вивульскё, в здании Соцмина сработала противопожарная сигнализация.

По словам пожарных-спасателей, люди сами покинули помещение.

Когда на место приехали пожарные, дыма не было видно, однако в помещении чувствовался запах гари.

Выяснилось, что в серверном отделении сработала противопожарная система.

На месте происшествия работали 5 автоцистерн и автомобиль штаба, пожарные осмотрели здание.

До 11.17 ч. причину, по которой сработала сигнализация установить не удалось. Не исключено, что в помещении с серверами могли плавиться провода.

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