Посольство США: пропавшие солдаты – все из 1-й бригады, 3-й пехотной дивизии

„Пропавшие солдаты – все из 1-й бригады, 3-й пехотной дивизии – во время инцидента участвовали в запланированных тактических учениях“, – сообщило посольство США на своей странице в Facebook.

Сообщается, что поиском пропавших без вести занимаются ВС США при содействии ВС Литвы, правоохранительных органов и других служб. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция.

Командир 5-го корпуса генерал-лейтенант Чарльз Костанца поблагодарил Литовскую армию за усилия по поиску пропавших солдат.

„Я хотел бы лично поблагодарить Литовскую армию и первых спасателей, которые быстро помогли нам в поисковых операциях“, – цитируется Ч. Костанца в сообщении посольства США.