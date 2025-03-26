2025.03.26 17:13

Посольство США: пропавшие солдаты – все из 1-й бригады, 3-й пехотной дивизии

 
Вилюс Наркунас
ru.DELFI.lt
ELTA
Lietuvos kariuomenės šarvuotis M 113 įveikinėja kliūčių ruožą
Lietuvos kariuomenės šarvuotis M 113 įveikinėja kliūčių ruožą

После того, как во вторник вечером пропали четверо американских солдат и одна гусеничная машина, посольство США сообщило, что пропавшие без вести являются военнослужащими 1-й и 3-й пехотных дивизий. Инцидент произошел во время плановых тактических учений.

„Пропавшие солдаты – все из 1-й бригады, 3-й пехотной дивизии – во время инцидента участвовали в запланированных тактических учениях“, – сообщило посольство США на своей странице в Facebook.

Сообщается, что поиском пропавших без вести занимаются ВС США при содействии ВС Литвы, правоохранительных органов и других служб. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция.

Командир 5-го корпуса генерал-лейтенант Чарльз Костанца поблагодарил Литовскую армию за усилия по поиску пропавших солдат.

„Я хотел бы лично поблагодарить Литовскую армию и первых спасателей, которые быстро помогли нам в поисковых операциях“, – цитируется Ч. Костанца в сообщении посольства США.

„Именно такая командная работа и поддержка демонстрируют важность нашего партнерства и нашей человечности, независимо от того, какие флаги мы носим на своих плечах“, – продолжил он.

Во вторник в 16.45 час. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничной машине на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной охраны и спасения и других ведомств.

Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.

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