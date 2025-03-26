Посольство США: пропавшие солдаты – все из 1-й бригады, 3-й пехотной дивизии

„Пропавшие солдаты – все из 1-й бригады, 3-й пехотной дивизии – во время инцидента участвовали в запланированных тактических учениях“, – сообщило посольство США на своей странице в Facebook.
Сообщается, что поиском пропавших без вести занимаются ВС США при содействии ВС Литвы, правоохранительных органов и других служб. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция.
Командир 5-го корпуса генерал-лейтенант Чарльз Костанца поблагодарил Литовскую армию за усилия по поиску пропавших солдат.
„Я хотел бы лично поблагодарить Литовскую армию и первых спасателей, которые быстро помогли нам в поисковых операциях“, – цитируется Ч. Костанца в сообщении посольства США.
„Именно такая командная работа и поддержка демонстрируют важность нашего партнерства и нашей человечности, независимо от того, какие флаги мы носим на своих плечах“, – продолжил он.
Во вторник в 16.45 час. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничной машине на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.
В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной охраны и спасения и других ведомств.
Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.