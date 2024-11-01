Последствия непогоды: поваленные деревья, около 1200 потребителей остались без электричества

По сообщению ELTA из отдела координирования ситуаций Департамента противопожарной безопасности и спасения Литвы, до 6 часов утра поступило 8 сообщений об упавших деревьях или сломанных ветках, а с 6 часов утра таких сообщений поступило 20. Представитель оператора распределения энергии (ESO) Раса Юодкене сообщила ELTA, что в пятницу утром из-за сильного ветра было прервано электроснабжение 5000 потребителей, но, по ее словам, работники ESO восстановили электроснабжение большинства домохозяйств.