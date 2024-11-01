2024.11.01 15:02

Последствия непогоды: поваленные деревья, около 1200 потребителей остались без электричества

 
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
Vilniuje praūžė audra
Vilniuje praūžė audra
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Из-за усиления ветра в Литве пожарные получили 28 вызовов из-за упавших деревьев или сломанных ветвей, а электроснабжение было нарушено примерно в 1200 домохозяйствах.

По сообщению ELTA из отдела координирования ситуаций Департамента противопожарной безопасности и спасения Литвы, до 6 часов утра поступило 8 сообщений об упавших деревьях или сломанных ветках, а с 6 часов утра таких сообщений поступило 20. Представитель оператора распределения энергии (ESO) Раса Юодкене сообщила ELTA, что в пятницу утром из-за сильного ветра было прервано электроснабжение 5000 потребителей, но, по ее словам, работники ESO восстановили электроснабжение большинства домохозяйств.

„У 1000-1200 потребителей нарушено электроснабжение. Утром их было около 5000. Там, где ветер утихает, где нет необходимости в подъемниках, устраняются неисправности“, - заявила Р. Юодкене.

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