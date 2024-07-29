После взрыва в Каунасе загорелся балкон, эвакуированы 12 человек

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, на 9-м этаже горел балкон, человек слышал взрыв, видел открытое пламя.
На 9-м этаже открытым пламенем горел общий балкон. Во время пожара лопнули стекла, сгорел стеклопакет, двери, выгорела внутренняя часть со всеми вещами, которые там находились, копотью покрылись стены подъездов на 9 и 10 этажах.
Для тушения пожара проложили 100 м магистральную линию, использовали 6-килограммовый порошковый огнетушитель.
Помещения проветрили.
Во время инцидента из здания эвакуировали 12 человек, 4 из них - дети. Еще 8 взрослых и 2 детей покинули дом сами.