После трагического ДТП – комментарий полиции: несовершеннолетний пытался предупредить друга о радаре

2 сентября в Шяуляй, на ул. Дубиёс, ехавший на мотоцикле юноша решил предупредить друга о переносном радаре, этого хватило, чтобы он потерял контроль и врезался в стоявший у обочины грузовик.

Юноша был в шлеме, однако удар был очень сильным, подросток скончался.

„Если бы все внимание было сконцентрировано на вождении, вероятно, трагедия не произошла бы. Молодой человек получил права год назад, для того, чтобы набраться опыта – этого мало. Кроме того, и юный возраст не способствовал формированию навыка внимания на дороге.