После смерти несовершеннолетнего в Мариямполе задержаны распространители наркотиков

Полиция расследовала обстоятельства смерти подростка. Выяснилось, что перед смертью он употреблял психотропные вещества, которые были приобретены в Каунасе.

Причина смерти подростка - отравление психотропными веществами.

Полиция выявила круг подозреваемых, которые продавали наркотики в электронном пространстве через группу на Telegram.

Данные, полученные следователями, показали, что там продают разного рода наркотики и психотропные вещества. Их продавали в крупных городах Литвы за криптовалюту.

Полиция выявила основных подозреваемых и провела операцию по их задержанию. Аресты провели в Каунасе и Клайпеде. Задержаны 4 подозреваемых (1990, 1998, 1996 и 1998 г.р.).

Во время обысков полиция нашла большое количество наркотиков и психотропных веществ. Задержана большая посылка с психотропными веществами из Голландии. Всего во время операции были изъято 10 кг разных наркотических и психотропных веществ.