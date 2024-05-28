После пожара в Жирмунай в квартире было обнаружено нелегальное оружие

По данным полиции, 27 мая, в 12.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Минтес, в горевшей квартире был обнаружен газовый пистолет Agent Reck. Подозревают, что оружие нелегально хранил хозяин (1972 г.р.). Начато предварительное расследование по факту нелегального хранения оружия.
По словам соседей, горела квартира, в которой проживают асоциальные люди. Проживающая в квартире женщина складировала дома мусор.
В 11 ч. пожар потушили.
Из дома были эвакуированы 20 жителей, троих из них осмотрели врачи. Одного пострадавшего увезли в больницу.
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