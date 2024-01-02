После пожара в многоквартирном доме в Вильнюсе был введен режим чрезвычайной ситуации

Муниципалитет позаботился о временном жилье для эвакуированных жителей. Их разместили в гостинице, проживание оплачивает муниципалитет. По имеющимся данным, в гостинице находятся 18 человек (двое из них - дети), остальные жители поселились у близких.

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что из-за пожара в многоквартирном доме были эвакуированы жители 30 квартир. Пострадали 5 человек. Обнаружено тело одного человека, однако из-за нестабильности конструкций пока пожарные-спасатели не могут до него добраться.

"Подтверждена информация, что не хватает одного ребенка, – сказал Гурявичюс. – Мы предполагаем, что в квартире, где произошел взрыв, мог находиться еще один человек. Мы пока в этом не уверены, надо убедиться".

Жителей примерно 30 квартир удалось эвакуировать, но, возможно, сделать это удалось не всем.

"Ситуация достаточно сложная, поскольку после взрыва и пожара конструкции здания были повреждены, утратили стабильность, на некоторые этажи сложно попасть, поскольку обвалились перекрытия", – сказал он.

Представитель пожарных-спасателей Донатас Гурявичюс сообщил, что спустя 5 часов после поступления вызова, продолжается тушение пожара и спасательные работы, когда они завершаться, неясно.

Муниципалитет призывает жителей обращаться за помощью как финансовой, так и в виде социального жилья. Пострадавшим от пожара выплачивают пособие в размере до 132 базового социального размера (до 7260 евро), если средние доходы на одного человека в семье не превышают 704 евро, а если человек живет один – 792 евро.

Ведется расследование для выяснения причины пожара. Сейчас ждут выводы экспертов. В среду утром муниципалитет создаст специальную комиссию, которая будет выяснять причины пожара и представит рекомендации относительно дальнейшего использования здания.

Соседним зданиям ничто не угрожает. Однако на территории валяются различные обломки и осколки, поэтому жителей просят не разрешать детям гулять на этой территории, пока ее не приведут в порядок.

По адресу ул. Виршулишкю, 101, Вильнюсский муниципалитет объявил режим чрезвычайной ситуации. Такое решение позволит легче решить проблему и оперативнее предоставлять необходимую жителям помощь. Ради безопасности жителей территория была огорожена, здание охраняется, там дежурит полиция и пожарные-спасатели.

Заявки на получение помощи следует подавать в муниципалитет, вместе с заявкой следует представить справку Департамента пожарной безопасности о пожаре. Пострадавшим от пожара предоставляют социальное жилье вне очереди или деньги на аренду жилья.

Житель думал, что началась война

Жительница третьего этажа сказала, что сначала не поняла, что случилось. "Весь дом затрясся. Мы тогда не испугались, стали думать, в чем дело. Решили посмотреть, в чем дело, в окно увидели дым", – рассказала она.

Пожилой житель этого дома сказал, что взрыв произошел в квартире над его квартирой (сам мужчина живет на 1 этаже).

"Я думал, началась война, думал, прилетел дрон, – сказал он, а на вопрос, пострадало ли его имущество ответил. – Во время взрыва - нет, но все залито водой во время тушения".

Портал 15min.lt сообщает, что пожарный-спасатель Витаутас Нянартавичюс, работающий на месте происшествия, сказал журналистам, что, по последним данным, пострадали пять человек, в одной из квартир может находиться ребенок.