После обысков в одной из каунасских компаний полиция считала деньги мешками

Каунасская полиция и прокуроры завершили расследование. Пяти работникам действующей в Каунасе компании по продаже машин предлагается назначить штраф в размере почти 50 000 евро за ведение „черной бухгалтерии“.
Полиция сообщает, что в апреле 2023 года экономическая полиция Каунаса начала расследование деятельности каунасской компании, занимающейся продажами машин. Выяснилось, что клиенты платили больше, чем указывалось в договорах о купле-продаже.
Выяснилось, что нанесенный государству ущерб составляет почти 90 000 евро. В середине того же года были проведены обыски и найдено 133 800 евро наличными.
Обвинения были предъявлены директору (1978 г.р.) и управляющим (1991, 1980, 1975 и 1995 г.р.). Ранее эти люди в поле зрения полиции не попадали.
В январе было принято решение завершить дело обвинительным актом и передать в суд. Всем обвиняемым солидарно назначили штраф в размере 47 000 евро.