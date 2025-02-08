2025.02.08 07:11

После обысков в одной из каунасских компаний полиция считала деньги мешками

 
ru.DELFI.lt

Внимание каунасской полиции привлекла компания, торгующая автомобилями. После проверки деньги пришлось считать мешками.

Каунасская полиция и прокуроры завершили расследование. Пяти работникам действующей в Каунасе компании по продаже машин предлагается назначить штраф в размере почти 50 000 евро за ведение „черной бухгалтерии“.

Полиция сообщает, что в апреле 2023 года экономическая полиция Каунаса начала расследование деятельности каунасской компании, занимающейся продажами машин. Выяснилось, что клиенты платили больше, чем указывалось в договорах о купле-продаже.

Выяснилось, что нанесенный государству ущерб составляет почти 90 000 евро. В середине того же года были проведены обыски и найдено 133 800 евро наличными.

Обвинения были предъявлены директору (1978 г.р.) и управляющим (1991, 1980, 1975 и 1995 г.р.). Ранее эти люди в поле зрения полиции не попадали.

В январе было принято решение завершить дело обвинительным актом и передать в суд. Всем обвиняемым солидарно назначили штраф в размере 47 000 евро.

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