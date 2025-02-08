После обысков в одной из каунасских компаний полиция считала деньги мешками

Каунасская полиция и прокуроры завершили расследование. Пяти работникам действующей в Каунасе компании по продаже машин предлагается назначить штраф в размере почти 50 000 евро за ведение „черной бухгалтерии“.

Полиция сообщает, что в апреле 2023 года экономическая полиция Каунаса начала расследование деятельности каунасской компании, занимающейся продажами машин. Выяснилось, что клиенты платили больше, чем указывалось в договорах о купле-продаже.

Выяснилось, что нанесенный государству ущерб составляет почти 90 000 евро. В середине того же года были проведены обыски и найдено 133 800 евро наличными.