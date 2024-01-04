После новогодней ночи в Вильнюсе пропал 16-летний юноша

В социальной сети Facebook сообщается, что в Вильнюсе пропал 16-летний юноша.

"В Новогоднюю ночь в Вильнюсе мы пришли на горку посмотреть на фейерверки, он сказал, что останется и вернется один... но не вернулся. Локимантас T. (16 лет)", – писала женщина.

Сообщается, что в первые 24 часа он еще поддерживал контакт с близкими, но потом связь прекратилась.

"Одет – куртка цвета хаки, черные спортивные штаны, матерчатые черные кеды. Всех, кто что-либо знает о местонахождении молодого человека - рост 174 см, среднего телосложения, просьба звонить по номер 112, вызвать полицию и скорую, потому что может быть сильное отравление", – сообщается в фейсбуке.