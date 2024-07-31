2024.07.31 10:11

После наглой провокации – просьба полиции: появилось фото

 
ru.DELFI.lt
Prašymas atpažinti asmenį
Prašymas atpažinti asmenį
ФОТО: Policija

Несколько дней назад в Вильнюсе была совершена наглая провокация. Полиция распространила фотографию и просит помочь опознать зафиксированного на ней человека.

В сообщении сказано, что полиция начала предварительное расследование по 1 ч. 187 ст. УК ЛР в связи с тем, что в период с 20 ч. 27 июля 2024 г. до 11 ч. 28 июля 2024 г. по адресу ул. Савичаус, 6, Вильнюс, было разбито стекло в двери магазина, принадлежащего мужчине (1984 г.р.), разбито окно, красной краской исписан фасад.

Prašymas atpažinti asmenį

Нанесен ущерб на сумму 1000 евро. Всех опознавших подозреваемого просьба связаться со следователем Ольгой Лукьяновой по номеру 8 60712497, эл. почте. olga.lukjanova@policija.lt

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