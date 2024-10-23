После крупной кражи из магазина техники в Риге задержана группа воров из Литвы

Уголовное дело возбуждено по четвёртой части статьи 175 Уголовного закона, а именно за кражу, совершённую в крупном размере или организованной группой. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без неё, а также с пробационным надзором на срок до трёх лет.