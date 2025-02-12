После гибели пожарного профсоюз обратился в генпрокуратуру по поводу возможных нарушений охраны труда

В профсоюзе заявляют, что, видя, что ситуация с безопасностью пожарных якобы не улучшится, они обратились к генеральному прокурору Н. Грунскене и передали информацию о возможных нарушениях правовых актов.

„К сожалению, у Профсоюза пожарных-спасателей в последнее время возникли серьезные проблемы при обсуждении вопросов безопасности пожарных с представителями департамента. Выявленные недостатки охраны труда не были эффективно устранены. Напротив, профсоюз был вовлечен в бюрократическую переписку, а реальных изменений не произошло“, – говорится в пресс-релизе ППС.

Как указано в пресс-релизе профсоюза, работодатель должен обеспечить безопасные и здоровые условия труда, пожарных не должны заставлять рисковать своей жизнью из-за системных пробелов.

„Понимая, что ситуация с безопасностью сотрудников не улучшится без четкого определения ответственности, мы обратились к генеральному прокурору. Профсоюз пожарных-спасателей передал генпрокурору информацию о нарушениях или невыполнении требований по охране труда и здоровья, а также иных законодательных актов, что могло привести к гибели нашего коллеги“, – заявили в ППС.

Профсоюз пожарных призвал воздержаться от спекуляций о том, что привело к гибели их коллеги Роландаса Венслаускиса в Клайпедском районе. Однако, по мнению ППС, если выяснится, что пожарный погиб в результате плохо организованной оценки риска в Департаменте пожарной охраны и спасения (ДПОС), будут необходимы реформы.