После ДТП двое литовцев оставили свои машины в кювете, пошли домой и напились

18 ноября в Лаздийском районе мужчина (1973 г. р.), управляя автомобилем Audi A6, не справился с управлением и вылетел за пределы дороги.
Автомобиль сломал дорожный знак.
В результате аварии никто не пострадал, автомобиль и дорожный знак были повреждены.
Водитель покинул транспортное средство и скрылся с места происшествия. Вернувшись домой мужчина употреблял алкоголь, а когда приехали сотрудники полиции, отказался проходить проверку на алкогольное опьянение.
В тот же день около 13.45 час в Варенском районе, на трассе Лейпалингис-Мяркине мужчина (1980 г.р.), управляя автомобилем Nissan X-Trail, не справившись с управлением вылетел за пределы дороги.
Водитель не сообщил о происшествии в полицию. Он вышел из автомобиля и покинул место ДТП.
После ДТП водитель употреблял алкогольные напитки. Примерно через 4 часа после аварии мужчине установлена средняя степень алкогольного опьянения (1,88 пром).
Правила дорожного движения требуют, чтобы участники дорожно-транспортного происшествия не употребляли алкогольные напитки, лекарства, наркотические средства и другие одурманивающие вещества после происшествия до проведения проверки на состояние опьянения или освидетельствования на наркотики.
Еще одно подобное ДТП произошло в субботу вечером в Кальварии. Там пьяный таксист вылетел в кювет. Мариямпольская полиция сообщает, что около 0.50 час у мужчины (1974 г. р.), управлявшего автомобилем такси VW Passat на улице Дарюса и Гиренаса, выявлен средний уровень опьянения (2,24 процента).