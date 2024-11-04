Попытка Германаса выйти под залог в 1 млн евро отклонена судом

Коллегия судей Вильнюсского окружного суда, оценив доводы жалобы, ознакомившись с данными, имеющими значение для рассмотрения дела, и выслушав аргументы, высказанные на заседании суда, пришла к выводу, что обжалованное решение об аресте является законным и обоснованным.

Правда, как сообщалось ранее, на прошлой неделе, в среду, Вильнюсский окружной суд отклонил жалобу В. Германаса и оставил в силе решение суда о заключении его под стражу сроком на два месяца.

„Представитель В. Германаса подал ходатайство о замене меры пресечения в виде ареста на интенсивный надзор и применении залога в 1 млн евро“, - сказала Л. Немейкайте.

Решение суда об отказе в удовлетворении жалобы В. Германаса вступило в законную силу незамедлительно и обжалованию не подлежит.

17 октября Вильнюсский городской участковый суд разрешил арестовать В. Германаса сроком на два месяца. Решение суда основывается на трех основных причинах: подозреваемый может скрываться от сотрудников досудебного расследования, прокурора и суда, может препятствовать процессу досудебного расследования и может совершить новые преступления.

Адвокат В. Германаса Гедрюс Данелюс, обжаловавший это решение, ранее заявил Elta, что его клиент будет добиваться освобождения под залог.