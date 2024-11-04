Попытка Германаса выйти под залог в 1 млн евро отклонена судом

Это подтвердила Elta пресс-секретарь Вильнюсского окружного суда Лина Немейкайте.
„Представитель В. Германаса подал ходатайство о замене меры пресечения в виде ареста на интенсивный надзор и применении залога в 1 млн евро“, - сказала Л. Немейкайте.
Правда, как сообщалось ранее, на прошлой неделе, в среду, Вильнюсский окружной суд отклонил жалобу В. Германаса и оставил в силе решение суда о заключении его под стражу сроком на два месяца.
Коллегия судей Вильнюсского окружного суда, оценив доводы жалобы, ознакомившись с данными, имеющими значение для рассмотрения дела, и выслушав аргументы, высказанные на заседании суда, пришла к выводу, что обжалованное решение об аресте является законным и обоснованным.
Решение суда об отказе в удовлетворении жалобы В. Германаса вступило в законную силу незамедлительно и обжалованию не подлежит.
17 октября Вильнюсский городской участковый суд разрешил арестовать В. Германаса сроком на два месяца. Решение суда основывается на трех основных причинах: подозреваемый может скрываться от сотрудников досудебного расследования, прокурора и суда, может препятствовать процессу досудебного расследования и может совершить новые преступления.
Адвокат В. Германаса Гедрюс Данелюс, обжаловавший это решение, ранее заявил Elta, что его клиент будет добиваться освобождения под залог.
Ранее сообщалось, что другие подозреваемые в расследовании деятельности Foxpay, то есть акционер компании Иева Тринкунайте и Миндаугас Навицкас, муж экс-министра социальной защиты и труда Моники Навицкене, освобождены под залог: И. Тринкунайте была освобождена под залог в размере 50 тыс. евро, М. Навицкас – 100 тыс. евро.
Вильнюсский городской участковый суд сообщил, что В. Германас подозревается в мошенничестве, подкупе и легализации имущества, полученного преступным путем.
ELTA напоминает, что в ходе досудебного расследования правоохранительными органами деятельности финансово-технологической компании Foxpay в общей сложности были арестованы и подозрения предъявлены 7 лицам.