Полиция задержала еще двоих водителей с просроченными документами

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Vilniaus aps. VPK
В минувшие выходные вильнюсские сотрудники дорожной полиции остановили двоих водителей, которые нелегально находились на территории Литвы.

Полиция сообщила, что 16 марта после полуночи, в 00.25 ч., полицейские остановили 24-летнего иностранца за рулем Toyota Prius. Мужчина работал курьером в Bolt. Он предъявил полиции водительское удостоверение и паспорт с недействительной визой.

Поскольку у него не было и других документов, дающих право на легальное пребывание в ЕС, его доставили в аэропорт и передали пограничникам. Пограничники подтвердили, что гражданин Узбекистана находится в Литве нелегально.

17 марта вечером, в 17.30 ч. на ул. Пяргалес, в столице, полиция остановила еще один автомобиль Toyota. Выяснилось, что управлявший им 48-летний иностранец за нарушения ПДД был лишен прав на 6 месяцев. Мужчине грозит конфискация автомобиля и штраф. Автомобиль был доставлен на охраняемую стоянку.

Гражданин Узбекистана сказал, что назначенный ему ранее штраф он заплатил, но уверял, что ничего не знал о лишении прав. Полиция также выяснила, что у этого водителя истек срок действия вида на жительство, поэтому мужчину передали пограничникам.

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