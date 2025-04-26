Полиция вновь сообщает о мошенничествах: жители Литвы потеряли десятки тысяч евро

По данным правоохранительных органов, в пятницу жительница Друскининкайского самоуправления, 1968 года рождения, заявила, что стала жертвой мошенников и лишилась 52,5 тысячи евро. Женщина рассказала, что с декабря 2024 года, находясь дома, общалась через интернет с женщиной, предоставлявшей услуги гадания. В результате мошеннических действий неизвестные лица обманом завладели её деньгами.
Крупных убытков также понесла компания, расположенная в Радвилишкском районе. В среду, 24 апреля, на электронную почту бухгалтерии поступило письмо якобы от имени директора предприятия с просьбой перевести 37,1 тысячи евро на другой банковский счёт. Позднее выяснилось, что письмо было поддельным и отправлено мошенниками, которые таким образом присвоили средства.
Еще одной жертвой стала 79-летняя жительница Вильнюса. Женщине позвонили неизвестные лица, сообщили о несчастном случае с её внучкой и обманным путём получили от неё 10 тысяч евро. Деньги она передала мужчине, который прибыл к её дому через несколько часов после звонка.
Во всех указанных случаях полиция начала досудебные расследования.