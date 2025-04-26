Полиция вновь сообщает о мошенничествах: жители Литвы потеряли десятки тысяч евро

Еще одной жертвой стала 79-летняя жительница Вильнюса. Женщине позвонили неизвестные лица, сообщили о несчастном случае с её внучкой и обманным путём получили от неё 10 тысяч евро. Деньги она передала мужчине, который прибыл к её дому через несколько часов после звонка.