Полиция Вильнюса разыскивает грабителей, избивших подростка: на подростка напали на остановке

Вильнюсская полиция получили сообщение о том, что 6 декабря около 18.00 неизвестные напали и избили четырнадцатилетнего подростка (2010 г. р.) на остановке общественного транспорта в Вильнюсе, на улице П. Жадейки.
Грабители украли рюкзак с вещами. Пострадавший был госпитализирован. Убыток составляет 152 евро. Подозреваемые разыскиваются.
Начато досудебное расследование в соответствии с 1 ч. 180 ст. Уголовного кодекса Литовской Республики – ограбление.
В соответствии с которой похищение чужого имущества путем применения физического насилия или угрозы немедленного его применения либо иного лишения потерпевшего возможности оказать сопротивление, наказывается арестом или лишением свободы на срок до шести лет.