2024.12.07 16:38

Полиция Вильнюса разыскивает грабителей, избивших подростка: на подростка напали на остановке

 
ru.DELFI.lt
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ФОТО: DELFI / Jonas Balčiūnas

Сотрудники полиции устанавливают, кто ограбил и избил подростка.

Вильнюсская полиция получили сообщение о том, что 6 декабря около 18.00 неизвестные напали и избили четырнадцатилетнего подростка (2010 г. р.) на остановке общественного транспорта в Вильнюсе, на улице П. Жадейки.

Грабители украли рюкзак с вещами. Пострадавший был госпитализирован. Убыток составляет 152 евро. Подозреваемые разыскиваются.

Начато досудебное расследование в соответствии с 1 ч. 180 ст. Уголовного кодекса Литовской Республики – ограбление.

В соответствии с которой похищение чужого имущества путем применения физического насилия или угрозы немедленного его применения либо иного лишения потерпевшего возможности оказать сопротивление, наказывается арестом или лишением свободы на срок до шести лет.

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