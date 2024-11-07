2024.11.07 12:32

Полиция Утенского округа задержала подозреваемого в вооруженном ограблении в Висагинасе

 
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt
Ginkluotas apiplėšimas / asociatyvi nuotr.
Ginkluotas apiplėšimas / asociatyvi nuotr.
ФОТО: Utanos AVPK

28 октября 2024 г., в 19.20 ч., было совершено ограбление в находящемся в Висагинасе магазине. В магазин ворвался мужчина с оружием в руках и, угрожая продавщице, украл деньги из кассы и 2 бутылки алкоголя.

Было начато расследование, которое контролирует висагинский прокурор Геннадий Ефимов.

После проведения интенсивного расследования 6 ноября полиция комиссариата Утенского округа задержала подозреваемого – гражданина Висагинаса 1996 г.р.

Подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции. Он признался в совершении преступления и отдал полицейским пневматический пистолет, который мог быть использован во время ограбления. Мужчину допросили, ему назначены меры пресечения.

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