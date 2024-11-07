Полиция Утенского округа задержала подозреваемого в вооруженном ограблении в Висагинасе

Было начато расследование, которое контролирует висагинский прокурор Геннадий Ефимов.
После проведения интенсивного расследования 6 ноября полиция комиссариата Утенского округа задержала подозреваемого – гражданина Висагинаса 1996 г.р.
Подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции. Он признался в совершении преступления и отдал полицейским пневматический пистолет, который мог быть использован во время ограбления. Мужчину допросили, ему назначены меры пресечения.
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