Полиция расследует кражу флага со здания еврейской общины в Шяуляй

Шяуляйская полиция расследует административное правонарушение.
Полиция просит о помощи в поисках мужчины, попавшего в объектив видеокамеры.
По данным полиции, человек, который несколько раз пытался открыть закрытую дверь, может владеть ценной для следствия информацией.
Полиция начала расследование после того, как со Шяуляйской общины евреев здания исчез флаг.
Всех, кто располагает ценной информацией, просьба связаться со следователем Довиле Симанаускайте по номерам 8 700 61416, 8 605 62313 или эл. почте dovile.simanauskaite@policija.lt.
Оставить комментарий Читать комментарии