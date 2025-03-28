Полиция пытается установить, кто отправил лидеру "Зари Немана" фальшивые билеты на самолет

В ходе расследования комиссия выяснит, соблюдал ли Р. Жемайтайтис установленный Сеймом порядок командировок, заявив правлению, что отправляется в личную поездку, не нарушил ли закон, намереваясь принять дорогой подарок, и не представлял ли угрозу национальной безопасности в позициях, изложенных в письмах. Стражи этики также определят, есть ли основания для начала импичмента лидера „Заря Немана“ из-за этой истории.