Полиция пытается установить, кто отправил лидеру "Зари Немана" фальшивые билеты на самолет

Представитель Вильнюсской уездной полиции Юлия Самороковская в пятницу сообщила агентству Elta, что политик обратился с заявлением в полицию, полицейские собрали материалы, а сам Р. Жемайтайтис был допрошен на прошлой неделе.
„Подозреваемые пока не установлены, сотрудники полиции проводят необходимые процессуальные действия“, – сообщила Elta представитель полиции.
Предварительное расследование проводится в соответствии со статьей Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за изготовление, хранение или сбыт поддельных или фальшивых почтовых марок, проездных или иных билетов, бандеролей или иных официальных маркировочных знаков.
Изготовление, хранение или сбыт поддельных или фальшивых почтовых марок, проездных или иных билетов, марок или иной официальной маркировки наказывается общественными работами или штрафом, либо ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до двух лет.
В первых числах марта председатель партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис, который планировал деловую поездку и встречи с представителями администрации США, сообщил, что его обманули – билеты, присланные человеком, который представился сотрудником Департамента эффективности правительства США и пригласил его на встречу, оказались поддельными.
Позже публицист Андрюс Тапинас сообщил, что депутата Сейма обманул аноним, представившийся чиновником из Вашингтона, который передал Laisvės TV переписку с Р. Жемайтайтисом, в которой „неманец“ не жалеет критики в адрес президента Гитанаса Науседы и ставит под сомнение посольство США в Литве.
Кроме того, политик представил управлению Сейма эту мнимую поездку как личную, хотя представители DOGE США обещали оплатить ее – расходы на такой визит, согласно данным из переписки, составили бы примерно 30 тыс. евро.
12 марта парламентская Комиссия по этике и процедурам приняла решение начать расследование мнимой поездки „неманца“ Ремигиюса Жемайтайтиса в США.
В ходе расследования комиссия выяснит, соблюдал ли Р. Жемайтайтис установленный Сеймом порядок командировок, заявив правлению, что отправляется в личную поездку, не нарушил ли закон, намереваясь принять дорогой подарок, и не представлял ли угрозу национальной безопасности в позициях, изложенных в письмах. Стражи этики также определят, есть ли основания для начала импичмента лидера „Заря Немана“ из-за этой истории.